Bolsonaro 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun 2022 başkanlık seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için darbe girişimi planlama suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucu belli oldu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yapılan karar duruşmasında Bolsonaro’yu darbe teşebbüsünde bulunmak, silahlı suç örgütü kurmak, demokratik düzeni zorla ortadan kaldırmaya çalışmak, devlet kurumlarına ve korunan kültürel mirasa zarar vermek suçlarından toplam 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, oy çokluğu ile alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada Bolsonaro’nun kendisine isnad edilen darbe teşebbüsü planlama suçunu işlediğini belirterek, "O, demokratik hukuk devletinin temel sütunlarını yıkmaya çalıştı. Başarabilseydi, bunun en büyük sonucu Brezilya’ya diktatörlüğün geri dönmesi olacaktı" ifadelerini kullandı. Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes ise Bolsonaro’nun başında bulunduğu "suç örgütünün" demokratik hakların kullanımını engellemeye çalıştığına dair kesin kanıtların bulunduğunu ifade etti.