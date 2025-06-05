Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ile özdeşleşmiş ismin üstünü çizdi! 'Derhal yapılmalı' diyerek açıkladı...

CHP’de kurultay davasının Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Kurultay iptal davasında ‘mutlak butlan’ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri geleceği iddia edilmişti. İddialar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak tehdit edildiğini söylemişti. Son olarak CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘gelirse istifa ederim’ çıkışında bulunmuştu. Özcan, bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak, “Chp derhal Kemal Kılıçdaroğlunu ihraç etmelidir!” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada hazırlanan iddianameyi bugün kabul etti. İddianamede, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler arasında yer aldı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi. CHP’de kurultay davasının Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

ÖZCAN KILIÇDAROĞLU TEPKİSİNİ ARTIRDI

"Kılıçdaroğlu geleceğine kayyım atansın" yönünde başvuru yaptığı iddiasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak tehdit edildiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu hakkında iddialara en sert yorum ise CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu uyaran ve Muharrem İnce ile yarışına atıf yaparak "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım! Yapmayın ve konuşturmayın beni" diyen Özcan ikinci paylaşımında mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi durumunda partiden ayrılacağını açıklamıştı.

Özcan bugün yeni bir paylaşımda daha bulunarak, Kılıçdaroğlu için CHP’ye ‘ihraç’ çağrısında bulundu. Özcan, “Chp derhal Kemal Kılıçdaroğlunu ihraç etmelidir!” ifadelerini kullandı.

Chp derhal Kemal Kılıçdaroğlunu ihraç etmelidir! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 5, 2025

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Genel seçimin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Tanju Özcan, "Değişim ve Adalet" sloganıyla Bolu'dan Ankara'ya yürümüştü. Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi. Özgür Özel döneminde ise Özcan tekrardan CHP’ye geri dönmüştü.