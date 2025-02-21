Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yeşil alanlar karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yeşil alanlar karla kaplandı. Beyaz örtünün çam ormanları ile birleşmesi sonucu oluşan manzara, dronla havadan görüntülendi.

Bolu ve Düzce arasında bulunan Bolu Dağı'nda 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanlarıyla kaplı Bolu Dağı'ndaki yeşil görüntü, karla birlikte beyaz güzelliğe dönüştü. Bölge, dronla havadan görüntülendi.

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı

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