Bolu Dağı geçisinde çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü,1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu Dağı geçisinde çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü,1 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çekiciye çarpan ve hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aziz Emrebaş yönetimindeki 06 BY 3288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önündeki çekiciye çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aziz Emre Baş ile yanındaki Bayram Açıkgöz hayatını kaybetti, Huri Kargı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Huri Kargı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı geçisinde çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü,1 yaralı

Bolu Dağı geçisinde çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü,1 yaralı

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