Bolu Dağı Tüneli’nde tomruk yüklü kamyon devrildi 

Kaza, Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti Düzce girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.Ç. idaresindeki tomruk yüklü 78 YD 699 plakalı Mercedes marka kamyon, önünde seyir halinde olan D.C. idaresindeki 78 YD 853 plakalı tomruk yüklü kamyona çarpmasının ardından devrildi.

Tomrukların yola saçılması ile birlikte G.U. idaresindeki 81 ABB 500 plakalı araç ve S.Ç. idaresindeki 78 YD 614 plakalı araç tomruklara çarptı. Kazanın ardından yol kısa süreli trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile yoldaki tomruklar kaldırıldı. Kısa süreli kapalı kalan yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, yola saçılan diğer tomrukların kaldırılması için çalışmalar sürüyor. (İHA)