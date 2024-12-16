Bolu Dağı’nda kar etkili oluyor! 16 Aralık 2024

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından bazı noktalar beyaza bürünürken, ortaya güzel manzaralar da çıktı.

Düzce'den Bolu'ya seyahat eden Nurullah Çelebi, "Az önce mola verdik. Kar yağışını da özlemişiz. Hep toprağın hem de bizim kar yağışına ihtiyacımız var. Gerçekten çok güzel yağıyor" dedi.

Öte yandan, kar yağışı sebebiyle yolların kapanmaması için karla mücadele ekipleri hazır beklerken, bazı noktalarda tuzlama çalışmaları yapılıyor.