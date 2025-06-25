Bolu gül bahçesine çevrildi

Kaynak: İHA
Bolu gül bahçesine çevrildi

Bolu Belediyesi orta refüjlere ve döner kavşaklara diktikleri 561 bin gül, ile şehirde görsel bir şölen oluşturdu.

Bolu Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Şehrin estetik görünümüne katkı sunmak amacıyla, bu yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından cadde ve bulvarlardaki orta refüjlere ve dönel kavşaklara çok sayıda gül dikildi.

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Son 5 yılda dikilen güllerle birlikte toprakla buluşan gül sayısı 561 bin oldu. Farklı renklerdeki güllerin açmasıyla birlikte şehir adeta bir gül bahçesine dönüştü.

Güller, oluşturdukları görsel şölen ve hoş kokularıyla hem yayalardan hem de trafikteki sürücülerden tam not aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca şehrin güzelliğine güzellik katan güllerin bakım ve sulamasını yaparak canlılıklarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

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