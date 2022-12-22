Gaziantep evinde rahat turladı. Bolu havlu attı

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ve 90+3'te Lazar Markovic'in ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un ise tek golü 87. dakikada Dejvi Bregu'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Boluspor turnuvaya 5. turda veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.
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