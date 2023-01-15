Bolu Mudurnu SYDV geçici 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bolu Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde yaşlı engelli bakım personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise mezunu olmak

Görevlerini devamlı yapmaya engel vücut ve akıl sorunu bulunmaması

Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf veya tecilli olmak

18 yaşını doldurmuş 45 yaşını doldurmamış olmak

GEREKLİ BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesi

Sağlık raporu (Aile hekiminden)

Adli sicil raporu

Erkek adaylar için terhis veya tecil belgesi

En az B sınıfı sürücü belgesi