Bolu Mudurnu SYDV geçici 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bolu Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde yaşlı engelli bakım personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Lise mezunu olmak
Görevlerini devamlı yapmaya engel vücut ve akıl sorunu bulunmaması
Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf veya tecilli olmak
18 yaşını doldurmuş 45 yaşını doldurmamış olmak
GEREKLİ BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesi
Sağlık raporu (Aile hekiminden)
Adli sicil raporu
Erkek adaylar için terhis veya tecil belgesi
En az B sınıfı sürücü belgesi
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