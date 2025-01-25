Bolu otel yangını faciasından yeni görüntüler! 'Sanırım Ölmek Üzereyiz'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia dünya gündeminde bile yerini korurken yangına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak ailesi ile beraber kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Müge Karataşlı, otelde yaşadığı korku dolu anların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.

“YAŞANAN OLAYIN ETKİLERİ ZİHNİMDEN UZUN YILLAR GİTMEYECEK”

Müge Karataşlı paylaştığı videoya şu notu düştü, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz.

“BİRÇOK YARDIMCI SEBEP VE ŞANS SAYESİNDE SOLUK ALABİLİYORUZ”

Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun"