Bolu patatesinin satış fiyatı belli oldu

İHA'nın haberine göre, patates deyince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu’da patates hasat dönemi sona erdi. Çiftçilerin ürettiği Bolu’nun sarı patatesi tezgahlarda yerini aldı.

İhsaniye Mahallesi’nde her pazartesi günü kurulan pazar alanında satışa sunulan patates rağbet gördü. Bolu’nun sarı patatesi 20 liradan satışa sunuldu.

Patates fiyatının 16 lira ile 20 lira arasında olduğunu belirten pazarcı esnafı İsmail Metin, "Patates 16 liraya da var ama Bolu'nun sarı patatesi 20 lira. Bolu dışından gelen 16 lira. Talep şu anda normal. Kışın daha da fiyatının artacağını söylüyorlar" dedi.