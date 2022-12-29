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Bolu Tüneli'nden geçecekler dikkat! Genel Müdürlük duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumuyla alakalı bilgilendirme yayınladı. Bolu Tüneli’nde bugün 23.00 ile yarın sabah 07.00 saatleri arasında çalışma yapılacak. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:59
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Bolu Tüneli'nden geçecekler dikkat! Genel Müdürlük duyurdu

Bolu Tüneli'nden geçecekler dikkat! Genel Müdürlük duyurdu
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yol durumu bültenine göre, Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3 ila 7. kilometreleri İstanbul Ankara istikametindeki şeritlerde bu gece 23.00-07.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışma yapılacak.

Yetkililer, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları yaptığı kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücüleri uyardı.(AA)

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