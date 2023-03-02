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Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bolu ve Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:38
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Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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AA'da yer alan haberde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Bolu ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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