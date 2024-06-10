Bolu'da 2 katlı ev yanarak küle döndü

Yangın, Gerede'ye bağlı Mürdükler köyünde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, H.B. isimli kişiye ait olan iki katlı evde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın başladı.

Alevlerin ve dumanın hızla büyümesi üzerine, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdiler.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, alevler içindeki ev söndürüldü.

Ancak yangın sonrasında ev, artık kullanılamaz duruma geldi.