Bolu'da 21 yaşındaki genç traktör altında kalarak can verdi

Bolu'da yayladan dönüş yolunda kontrolden çıkan traktörün altında kalan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilıca Yaylası'ndan köyüne dönen Muhammed Can Dedeoğlu (21) yönetimindeki 14 BC 470 plakalı traktör, orman yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ailesinin bir süre haber alamadığı genç, yayla yolunda uçuruma devrilmiş halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.