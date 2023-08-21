Bolu’da 3 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde üç farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında bir samanlık yandı.

KAYNAK: İHA
Bolu’da 3 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.’ya ait samanlıktan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

aw013168-02.jpg İhbar üzerine bölgeye Seben Belediyesi itfaiyesi ile Seben Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekipler bölgeye sevk edildiği sırada köyde iki farklı noktada daha yangın çıktı. Bölgeye gelen ekipler, yangınları kontrol altına alarak söndürdü.

aw013168-03.jpg Erken müdahale edilen yangında Mehmet A.’ya ait samanlıkta hasar meydana geldi.

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