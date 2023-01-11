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Bolu’da ahşap ev alev alev yandı

Bolu’da iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:52
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Bolu’da ahşap ev yangını

Bolu’da ahşap ev alev alev yandı
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Bolu’nun Göynük ilçesinde Gerişler köyünde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak küle döndü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Göynük ilçesinde Gerişler köyünde bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, atıl durumda kimsenin kullanmadığı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin yangını fark etmesi üzerine yangın önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ardından köy yakınlarına orman işletmesi tarafından konuşlandırılan yangın tankı ve arasözler yardımıyla yangına ilk müdahale yapıldı. Olay yerine daha sonra sevk edilen Göynük Belediyesi İtfaiyesi ile Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ararözler yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Göynük İlçe Özel İdaresi ekipleri, daha sonra iş makineleriyle büyük hasar alan evi yıktı.


(Kaynak: İHA)

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