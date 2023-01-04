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İstanbul'daki geminin kamarası alev aldı. Telsiz konuşmaları cayır cayırdı

İstanbul'daki bir geminin kamarasında yangın meydana geldi. Telsiz konuşmalarındaki hararetli dakikalar da saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:29
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İstanbul Zeytinburnu'ndaki geminin kamarası alev aldı. Telsiz konuşmaları cayır cayırdı

İstanbul'daki geminin kamarası alev aldı. Telsiz konuşmaları cayır cayırdı
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Zeyport limanı önlerinde Navin Hawk isimli bir gemide yangın çıktı. Gemideki telaş hali telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Mürettebatının Türk olduğu tahmin edilen gemide çıkan yangının bir kamarada meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Çıkan yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşılırken, kamaranın ise yandığı bildirildi.

GEMİDEKİ HEYECAN TELSİZ KONUŞMALARINDA

Gemideki söndürme çalışmaları başarıyla sonuçlanırken yangın kontrol altına alındı. Gemi personelleriyle telsizle iletişim kurulurken, gemideki heyecan da telsiz konuşmalarına yansıdı. 

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