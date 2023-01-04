İstanbul'daki geminin kamarası alev aldı. Telsiz konuşmaları cayır cayırdı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Zeyport limanı önlerinde Navin Hawk isimli bir gemide yangın çıktı. Gemideki telaş hali telsiz konuşmalarına da yansıdı.
Mürettebatının Türk olduğu tahmin edilen gemide çıkan yangının bir kamarada meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Çıkan yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşılırken, kamaranın ise yandığı bildirildi.
GEMİDEKİ HEYECAN TELSİZ KONUŞMALARINDA
Gemideki söndürme çalışmaları başarıyla sonuçlanırken yangın kontrol altına alındı. Gemi personelleriyle telsizle iletişim kurulurken, gemideki heyecan da telsiz konuşmalarına yansıdı.
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