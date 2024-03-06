Bolu'da aile içi kavgada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini vurdu

Ancak kayınvalidesinin evine gelen Selim Şen (35), eşiyle ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. (55) ile tartıştı. Gerginlik sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen'i hedef alırken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Mehmet Ali G. olay yerinden kaçtı.

Olay, Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak'ta saat 19.15 sularında gerçekleşti. İddialara göre Sevgi Şen, eşiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle annesinin yanındaki eve sığınmıştı. Bu durumu öğrenen Selim Şen, eşini almak için kayınvalidesinin evine gitti ve burada tartışma çıktı. Yaşanan anlaşmazlık esnasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen'i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği Sevgi Şen, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma ise devam ediyor.