Bolu’da alkollü sürücü kaza yaptı. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu’da alkollü sürücü kaza yaptı. 5 yaralı
Bolu’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, sürücülerden birisinin alkollü olduğu öğrenildi.

Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Hacı Nakkaş Cami önünde bulunan kavşakta Taner Ü. yönetimindeki 14 ABT 555 plakalı otomobil ile Hamdi Umut Y. idaresindeki 06 CMK 387 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza soncu 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılan Taner Ü. ve beraberindeki yakınları ekiplere zor anlar yaşattı. Taner Ü., uzun süren ikna çabasından sonra ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Polis kazaya ilişken soruşturma başlattı.

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