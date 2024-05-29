Bolu'da beş bölgede jeotermal kaynak arama ruhsatı verilecek

Bolu İl Encümeni Başkanlığı ilan etti, 5 bölgede jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilecek. Konuyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İl Encümeni Başkanlığı'nın kararına göre, ihaleleler, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Dörtdivan, Yeniçağa ilçeleri sınırlarında bulunan jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı sahaları için yapılacak. Teklifler açık usulde verilecek.

Jeotermal kaynaklar için yapılacak ihalelerin tahmini bedelleri 300 bin lira ile 950 bin lira arasında değişecek Geçici teminat bedellerinin 9 bin lira ile 28 bin lira arasında değişeceği belirtilen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 14.00'ten itibaren Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.