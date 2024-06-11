Bolu'da boynuzlu engerek yılanı paniği

Bolu'da nadir görülen bir olay yaşandı ve boynuzlu engerek yılanı görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan boynuzlu engerek yılanı, hem tehlikesi hem de neslinin tehlike altında olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Bolu'da görülen bu yılanın vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine, yerel yetkililer ve doğa koruma ekipleri harekete geçti. Yetkililer, vatandaşları yılanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bu türlerin korunmasının ekosistem için önemine dikkat çektiler.