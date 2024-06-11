Bolu'da boynuzlu engerek yılanı paniği

Kaynak: DHA
Bolu'da boynuzlu engerek yılanı paniği

Bolu'da boynuzlu engerek yılanı görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türleri arasında yer alan bu yılan, nesli tehlike altında olan ve korunması gereken türler arasında bulunuyor.

Bolu'da nadir görülen bir olay yaşandı ve boynuzlu engerek yılanı görüldü. Dünyanın en zehirli yılan türleri arasında bulunan boynuzlu engerek yılanı, hem tehlikesi hem de neslinin tehlike altında olması nedeniyle dikkat çekiyor.

Bolu'da görülen bu yılanın vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine, yerel yetkililer ve doğa koruma ekipleri harekete geçti. Yetkililer, vatandaşları yılanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bu türlerin korunmasının ekosistem için önemine dikkat çektiler.

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