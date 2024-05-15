Bolu'da canlı tavuk yüklü kamyon uçuruma devrildi

Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, yüzlerce canlı tavuk telef oldu.

Olay, Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 14 BJ 402 plakalı kamyonun Emen köyü mevkiinde frenlerinin boşalmasıyla gerçekleşti. Frenlerinin boşalması sonucu sürücü kontrolü kaybederek kamyonu durduramadı ve virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Uçuruma devrilen kamyonun kasasında bulunan yaklaşık 3 bin canlı tavuktan yüzlercesi telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.