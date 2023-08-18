Bolu'da çıkan orman yangını sonrasında soğutma çalışmaları sürüyor



Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.30'da Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sıcak havanın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler müdahale için seferber oldu. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Akşam saatlerinde bölgeye takviye için 2 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Gece boyunca süren soğutma çalışmaları gündüz de devam etti. Bölgede soğutma çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile sürüyor.

Bölge dün yapılan çalışmalarda 1 uçak, 9 helikopter, 19 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 7 hizmet vasıtası, 170 personel ve onlarca ekip ve vatandaşlar görev yaptı.