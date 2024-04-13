Bolu’da çocuk parkını kundaklayan şüpheli yakalandı

Bolu Belediyesi'nin Çıkınlar Mahallesi'nde inşa ettiği çocuk parkında gerçekleşen yangında, oyun grupları tamamen zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parkın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi ve kundaklayan kişinin kimliğini belirledi. E.S. (18) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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