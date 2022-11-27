﻿Sokakta kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta meydana geldi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Selcan Dönmezer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Selcan Dönmezer'i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Ancak Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.