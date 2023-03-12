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Bolu’da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 16:31’de Bolu’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:52
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Bolu'da deprem

Bolu’da 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, saat 16:31’de Bolu’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

ARTÇILARIN DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçı şoklara karşı uyarmıştı. 

Özener, "Bunun süresinin, yani artçı şokların miktarının ve büyüklüklerin önümüzdeki süreyle azalacağını hepimiz biliyoruz ama, daha depremin çok başındayız. Yani artçı şokların da çok başındayız. Dolayısıyla bu artçı şoklar yani 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde de artış şokları maalesef yaşayacağız. 

Onun için tekrar tekrar söylüyorum hasarlı binalara kesinlikle girmemeleri gerekmekte. AFAD'dan dün İstanbul'a döndüm. Net sayıyı bilemesem de 3 binden fazla uzman çalışmalarını sürdürüyor. Araziye çıkıp, bütün binaların, hasarlı binaların tespiti, o binalarda oturulup, oturulamayacağına dair vatandaşa bir ön rapor verecekler. Onun için söylüyorum ki, görevlilerin uyarılarına dikkat edilmesinde büyük fayda var. Görevliler, uzmanlar gelip, mevcut binalara girip giremeyeceklerini vatandaşa söyleyecek. Artçılar belki bir yıl boyunca sürecek ama, hem büyüklükleri hem de sıklıkları azalarak sürecek. Yanılmıyorsam günde 500 artçı deprem çözüyor arkadaşlarımız. Depremlerin gerçekleşmesi itibariyle geçen sürede artçı sayılarında bir azalma yok. İlerleyen süreçlerde bu sayılar azalacaktır" ifadelerini kullandı.

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