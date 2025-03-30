Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bolu'da mal paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Zeki Gündoğdu'yu mezarlıkta öldüren Yusuf Gündoğdu'nun cinayet silahını Kocasu Çayı'na attığını söylemesi üzerine, jandarma ekipleri bölgede arama başlattı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çaydurt mevkiindeki Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. İkindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının mezarlarına ziyaret etti. Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına binerken, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı. Zeki Yusufoğlu yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki Gündoğdu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yusuf Gündoğdu ise jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

İfadesinde yeğenini öldürdüğünü itiraf eden Yusuf Gündoğdu, cinayet silahını ise Kocasu Çayı'na attığını söyledi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Gündoğdu'nun cinayet silahının bulunması için çayda arama çalışması başlattı.

Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

Bolu'da derede cinayet silahını arıyor

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