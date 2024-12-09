Bolu’da dikkatsizlik canında etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da dikkatsizlik canında etti

Bolu merkezde evinin çatısına devrilen ağcın dallarını kesen 78 yaşındaki Fikret Aktay, dengesini kaybederek düştü. Çatıdaki güneş enerjisine başı çarpan Aktay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında D-100 kara yolu kenarında bulunan Yeşilköy'de meydana geldi. Fikret Aktay, tek katlı evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Aktay, ağacın dallarını kestiği sırada dengesini kaybederek düşüp, başını çatıda bulunan güneş enerji sisteminin demir parçasına çarptı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Fikret Aktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aktay'ın cansız bedeni otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da dikkatsizlik canında etti

Bolu’da dikkatsizlik canında etti

Bolu’da dikkatsizlik canında etti

Bolu’da dikkatsizlik canında etti

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