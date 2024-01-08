Bolu’da feci ölüm! Tonlarca mısırın altında kalan işçi öldü

Olay, Yukarı Soku Mahallesi’nde bulunan ve Erpiliç firmasına ait olan tavuk yemi fabrikasında saat 15.00 civarında gerçekleşti. Akkaya, fabrikanın deposunda tavuk yemi yapımı için kullanılan 100 ton mısırın bulunduğu alana girdiğinde, mısır yığınları devrildi ve Akkaya’yı altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. İşçinin bulunduğu yerden çıkarılabilmesi için iş makineleriyle mısır boşaltıldı. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Akkaya, ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarıldı ancak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.