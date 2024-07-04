Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği

Bolu'da iki çift arkadaşın aynı anda evlenerek birbirlerinin nikah şahitliğini yapması, oldukça ilginç bir düğün törenine sahne oldu.

Fimlere konu olacak nikah şahitliği

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, bu benzersiz nikah töreninde çiftleri evlendirerek, böyle bir deneyimi ilk kez yaşadığını ve çiftlere ömür boyu mutluluklar dilediğini ifade etti.

Dört arkadaş, Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Birimi'nde aynı gün ve saatte evlenme kararı aldı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda, Ercan Gencer (30) ve Gülten Gökmen (30) ile Kerem Yılmaz (24) ve Ümmü Gülsüm Durak (20) çiftlerinin nikah töreni gerçekleştirildi. Törende, her iki çiftin aileleri, yakınları ve arkadaşları da yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, "5 yıldır nikah kıyıyorum ve bu çok farklı bir deneyim olacak. İlk defa çift gelin, çift damat var ve birbirlerine şahitlik edeceklerini duydum" dedi.

Nikahları kıyılan çiftler, birbirlerinin nikah şahidi olmanın mutluluğunu dile getirdiler.

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