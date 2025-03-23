Bolu’da geleceğin fidanları yeşermeye devam edecek

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından yürütülen ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Seben İlçesine özgü Kızık armudu fidanları çiftçilere dağıtıldı.

Seben'de gerçekleştirilen dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Mustafa Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, kurum amirleri muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Coğrafi işaret süreci devam eden Kızık armudu yöreye özgü bir tarımsal değer olup, neslinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında toplam bin 300 adet fidan üreticilere teslim edildi. Geçtiğimiz yaz döneminde anaç ağaçlardan alınan yaprak sürgünleri Isparta'da bulunan fidan işletmesine gönderilerek fidan üretimi gerçekleştirildi.

Seben genelinde özellikle Kızık, Kuzgölcük, Kozyaka ve Kabak köylerinde yoğun olarak yetiştirilen bu armut çeşidinin korunması ve üretiminin artırılması için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Önümüzdeki dönemde de nesli kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü meyve çeşitlerinin neslinin devamı için gerekli çalışmaların süreceği öğrenildi.