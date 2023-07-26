Bolu'da hafif ticari araç alev alev yandı

Bolu'da soğuk hava depolu hafif ticari araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Bolu'da hafif ticari araç alev alev yandı

Yangın, Güneyfelakettin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 AAR 291 plakalı soğuk hava depolu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü aracı yol kenarına park etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar alevler aracın ön kısmını sardı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otomobilin ön kısmı küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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