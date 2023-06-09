Bolu'da işten çıkarılan işçiler, elektronik fabrikası önünde eylem yaptı

Sendika yetkilileri, işçilerin anayasal haklarının ihlal edildiğini ve sendikal faaliyetlerin engellendiğini belirtti.

Bolu'daki bir elektronik fabrikasında çalışan 21 işçi, Türk Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti. İşten çıkarılan işçiler ve sendika yetkilileri, fabrika önünde toplanarak yönetimi protesto etti. 'Sendikal faaliyet engellenemez' sloganları atan işçiler, haklarını savunduklarını söyledi.

Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Hakan Gülen, basın açıklamasında, fabrikanın işçilere baskı uyguladığını ve sendikal faaliyetlerinin engellendiğini ifade etti. Gülen, "Yıllardır çalışanlarına kanunsuz çalışma saatleri dayatılmış, resmi tatillerde çalıştırılıp mesai vermek yerine kanunsuz bir şekilde izne çıkarılmıştır ve çalışanlar düşük ücrete mahkum edilmiştir. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olduklarında da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üyelerimiz işleriyle tehdit edilmiş, gözdağı mahiyetinde 21 üyemiz de işten atılmıştır. Yaşanan olay vesilesiyle bir kere daha görüyoruz ki bu hukuksuzluklara karşı işçilerin örgütlenmekten ve güçlerini birleştirmekten başka bir çıkar yolu yoktur" dedi.

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.