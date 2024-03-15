Bolu'da istilacı bitki türü keşfedildi

DÜ'den yapılan açıklamada, Orman Fakültesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer, "Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi" projesi çerçevesinde flora çalışması yapıldığı aktarıldı.

Çalışmalar sırasında dünyada istilacı tür olarak kabul gören ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türüne rastlandı.

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Bitkiden teşhis için örnekler alınarak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryumdaki örnekleriyle kıyasladı.

Bahsedilen türün Kuzey Amerika'ya özgü olan, pek çok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler'de görülen, Türkiye florasında ise kaydı olmayan "Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae, Nuttal Suotu)" olduğu açıklandı.

Araştırmalar neticesinde türün, birçok ülke florası için istilacı olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneğiyle girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma ihtimalinin bulunduğu görüldü.