Bolu'da kamyonetle çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da kamyonetle çarpışan Tofaş kağıt gibi ezildi

Bolu'da meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezildi ve üç kişi yaralandı.

Kaza, Aşağısoku Mahallesi Yayla Yolu Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Şair Dertli Sokak'ta seyir halinde olan 17 yaşındaki M.C.Ü. yönetimindeki 14 ES 888 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Yayla Yolu Sokak'ta ilerleyen M.B. idaresindeki 34 TK 7192 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ciddi şekilde hasar gördü. Kazada, kamyonet sürücüsü M.B., otomobil sürücüsü M.C.Ü. ve yolcu konumundaki 16 yaşındaki R.M.Ü. yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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