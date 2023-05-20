Bolu'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi tedaviye alındı

Bolu'da depo temizliği sırasında temizlik makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi tedaviye alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi'nin su deposunun temizliği için çalışma başlatıldı.

Temizlik için bir kişi depo içinde çalışma yaparken bir kişi de dışarıda bulunan temizlik makinesinin başında bekledi.

Dışarıda bekleyen Ahmet G. makinanın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ahmet G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri de depo ve çevresinde gaz ölçümü yaptı.

Ekipler bölgede karbonmonoksit gazının ortamdan uzaklaştırılması için çalışma yaptı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu Spor
Trabzonspor'da yeni sezon formalarının ne zaman satışa çıkacağı belli oldu
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor Spor
Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor
Tek katlı eve yıldırım düştü Yaşam
Tek katlı eve yıldırım düştü
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı Yaşam
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti Siyaset
Bir muhalifti bir yandaştı. Vatandaşlar, AKP saflarına geçip mecliste koltuğu kapan Hulki Cevizoğlu'nu protesto etti