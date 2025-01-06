Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Bolu’da bir ay önce yağan karda düşürülen çanta, karlar erimesi ile bulundu. Devriye görevi yapan jandarma tarafından bulunan çantanın sahibi “İçerisindeki evraklar benim için kıymetliydi. Düşürdüğümde kar üzerini kapladığı için bulamamıştım.”

Bolu'da yaklaşık 1 ay önce kaybolan bir çanta karların erimesiyle bulundu. Geçtiğimiz ay, Serkan Özaydınlı'nın yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle Nallıhan-Akyazı karayolunda Aynalı Kaya mevkiinde durdu. Bu sırada ihtiyaç molası için araçtan inen Özaydınlı'nın eşi, yanında bulunan çantayı araçtan inerken düşürdü.

Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Kar yağışı nedeniyle karların içinde kaybolan çanta, ailenin aramalarına rağmen bulunamadı. Aradan geçen bir sürenin ve karların erimesinin ardından Karayolları ekipleri ve devriye gezen Jandarma, çantayı buldu.

İçinde 2.5 bin TL para, kimlik, kredi kartları ve çeşitli evraklar bulunan çantadan, sahibinin Pendik'te ikamet eden Serkan Özaydınlı olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri, Özaydınlı'ya ulaşarak çantayı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kendisine teslim etti.

Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Serkan Özaydınlı, çantasını eksiksiz şekilde teslim alırken, gösterdikleri örnek davranış dolayı Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ve Karayolları ekiplerine teşekkür etti.

Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Serkan Özaydınlı, "Yoğun kar yağışında sıkışan trafikte eşimin düşürmüş olduğu çanta karayolları ekipleri tarafından bulundu. Jandarmaya teslim etmişler. Bana ulaşarak teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli evraklarımız vardı. Hiçbir şey eksilmemiş. Düşürdüğümüzde aradık ama bulamadık. Karda kaybolmuş" dedi.

Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

Bolu’da kaybetmişti: Karlar eriyince bulundu

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