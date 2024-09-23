Bolu'da kazada yaralananlara yardım için duran otomobile kamyon çarptı

Bolu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralananlara yardım etmek için duran bir otomobile kamyon çarptı ve bu kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'dan Mudurnu yönüne giden C.A. yönetimindeki 14 EY 626 plakalı kamyonet, Tepe Karakolu mevkiinde karşı yönden gelen M.H. idaresindeki 14 AAR 888 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu sırada, R.Ö. yönetimindeki 14 AR 511 plakalı kamyon, kazada yaralananlara yardım etmek için yol kenarında duran H.A.'nın kullandığı 14 ABK 538 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan minibüs ve otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü R.Ö., gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle aracının rampadan inerken kaymaya başladığını, fren yapmasına rağmen kamyonu durduramadığını ve kazaya yardım için yol kenarında duran otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildiklerini belirtti.