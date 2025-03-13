Bolu'da kereste fabrikasında büyük yangın! Kara dumanlar birçok noktadan görülüyor

Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Fabrikadan yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattılar.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
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Can kaybının yaşanmadığı yangında, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
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