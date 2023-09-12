Bolu'da kızıl geyikler için ihale iptal davası

Bolu Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentte 14 kızıl geyiğin avlanması için çıktığı ihalenin iptaline ilişkin Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu'da 14 kızıl geyiğin 408 bin TL bedelle avlanması için ihaleye çıktı. Bu yolla kızıl geyiklerin ücret karşılığı avlanmasına izin verilecek.

İhale kapsamında Bolu'nun ilçeleri olan Kıbrıscık'ta 3 kızılgeyik için 120 bin TL, Mudurnu Sırçalı'daki 4 kızıl geyik için 104 bin TL, Seben'deki 4 kızıl geyik için 104 bin TL ve Seben Taşlıyayla'daki 3 kızıl geyik için 80 bin TL avlanma ücreti belirlendi. Kızıl geyik avına son başvuru tarihi ise 22 Eylül olarak açıklandı.

Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, binlerce hayvanseverin tepkisini çeken ihalenin iptali istemiyle Bolu İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Hayvan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023-2024 av yılı av turizmi uygulama talimatı çerçevesinde Bolu ilinde avlanması planlanan ve nesli korunmakta olan 14 adet kızıl geyiğin öldürülmesi ile sonuçlanacak idari işlemin yürütme durdurma kararlı iptali istemine ilişkin Bolu İdare Mahkemesi'ne 2023/1206 esas numarası ile dava açılmıştır.