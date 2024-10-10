Bolu'da önce yere izmarit attı, kamerayı görünce özür diledi

Bolu'da parkta sigara izmaritini yere atan bir genç, hatasını fark edip izmariti çöp kutusuna attı ve güvenlik kamerasına dönerek özür diledi.

Gencin hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı. Genç 14 bin lira para cezası ödemekten son anda kurtuldu.

Bolu'da uygulanan karara göre sokağı kirletenlere idari para cezası kesiliyor.

Arkadaşlar hafiye gibi???? 7 gün 24 saat yere çöp atanlar kontrol ediliyor. Zaten bu cezai uygulamayı bir süre daha sürdürürsek yere çöp atmamak alışkanlık olacak.



Helal olsun Bolum, sizin Belediye Başkanınız olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Aynen devam… pic.twitter.com/Awvikn8UQw — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 10, 2024

Karaçayır Mahallesi'nde parkta yürüyen bir genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra yaptığı hatayı fark etti.

İzmariti yerden alıp çöp kutusuna atarak hatasını telafi eden genç, güvenlik kamerasına dönerek "özür dilerim" işareti yaptı.

Tanju Özcan yere izmarit atan başkana acımadı

Yaşanan o anları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bolu Belediyesi, yere izmarit, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uygulanıyor.