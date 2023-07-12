Bolu’da ormanlara giriş yasaklandı

Bolu’da orman yangınları ile mücadele çerçevesinde 15 Temmuz’dan 30 Eylül'e kadar belirlenen alanlar dışında ormanlara giriş yasaklandı.

Bolu’da ormanlara giriş yasaklandı

İHA’nın haberine göre, Bolu Valiliği, orman yangınları ile mücadele çerçevesinde yeni bir duyuru yaptı. Valilik tarafından yapılan duyuruda belirlenen alanların dışında ormanlara girişin yasaklandığı belirtildi. Hava sıcaklıklarının artmasından kaynaklı meydana gelebilecek yangınların önüne geçmek adına karar alan Valilik, 15 Temmuz’dan 30 Eylül 2023 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklandığını duyurdu.

“TÜM GİRİŞLER 15 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN 30 EYLÜL 2023 TARİHİNE KADAR YASAKLANMIŞTIR”

Bolu Valiliği tarafından yayımlanan kararda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde; ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişler ile 2’nci maddede belirtilen alanlar dışındaki tüm girişler 15 Temmuz 2023 tarihinden 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

“ATEŞLİ VEYA ATEŞSİZ PİKNİK YAPILMASI YASAKTIR”

Belirlenmiş alanlarda piknik yapılabileceğinin belirtildiği Valilik kararında, "Bolu ili sınırları dahilinde; orman parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında, 10.00-20.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal ve piknik tüpü (semaver hariç) kullanılarak ateşli piknik yapılabilecektir. Milli park ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılabilecektir. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetler yapılabilecektir. 2’inci maddede belirtilen yerler ve koşullar dışındaki ormanlık alanlarda piknik ateşi, çoban ateşi, avcı ateşi vb her türlü ateşin yakılması; mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaktır. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında kalan köylerimiz başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü vb. yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Kararların uygulanması ve denetimi Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilecek ve ilgili birimlerce hazırlanacak tutanaklar üzerine verilecek idari yaptırım kararları ilçelerde kaymakamlar, il merkezinde ilgili vali yardımcılarınca onaylanacaktır" denildi.

aw933295-01.jpg

aw933295-02.jpg

aw933295-03.jpg

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon Ekonomi
Yeni emekli olanlar ve EYT'lilere 10 bin lira promosyon
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den Spor
Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay Güncel
Dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu. İstanbul’da kan donduran olay
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması" Dünya
Stoltenberg: "En büyük risk, savaşı Putin'in kazanması"
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu! Güncel
Başvuru için geri sayım başladı: Öğretmenlerin zamlı sınav ücreti belli oldu!
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu Magazin
Oyuncu melis Sezen'in erotik gün batımı dansı olay oldu
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor Spor
Kolombiyalı stoper Rizespor'a imza atmaya geliyor