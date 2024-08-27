Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Seben-Bolu yolu üzerindeki Adya mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Suat Motur'un kullandığı otomobil, Adya mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazada, araçta bulunan Suat Motur, eşi Ebru Motur ve çocukları Alperen Motur yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları acilen Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olarak getirilen anne Ebru Motur kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suat Motur ve Alperen Motur'un sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.