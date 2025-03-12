Bolu'da polis ekipleri göz açtırmadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da polis ekipleri göz açtırmadı!

Bolu'da D-100 karayolunun şehir merkezi çıkışında trafik polisleri, sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının olmadığı noktalarda denetimlerini sıkılaştırdı.

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Ekipler tarafından şehrin çıkış noktasında Ankara istikametinde uygulama noktası oluşturuldu. Kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

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Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

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Trafik denetimine giren Tülay Soykan, "Cezalar ağır. Kurallara uyuyoruz, uymazsak cezalar ağır" dedi.

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