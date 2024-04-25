Bolu’da şiddetli rüzgar! Ağaçlar yıkılma eşiğine geldi...

Kaynak: İHA
Bolu’da şiddetli rüzgar! Ağaçlar yıkılma eşiğine geldi...
Bolu’da Gölcük Tabiat Parkı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkılma noktasına gelirken, ekipler teyakkuza geçti.

Bolu’da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar etkili olurken, Gölcük Tabiat Parkı’nda da rüzgarın etkisi devam ediyor.

Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda hayatı olumsuz etkileyen rüzgar nedeniyle bazı ağaçlarda hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun etrafında bulunan ağaçların yıkılma eşiğine geldi.

AĞAÇ YIKILMALARINA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDELER

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede muhtemel ağaç yıkılmalarına karşı teyakkuz halindeyken, etkili olan kuvvetli rüzgarın hızının saatte 40-70 kilometre/saat olarak ölçüldüğü ifade edildi.

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