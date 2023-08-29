Bolu'da silahlı çatışma

Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Bolu'da silahlı çatışma

Bolu'da Karaçayır Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak'ta, aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. silahla yaralandı.

aa-20230829-32022433-32022431-boluda-cikan-silahli-kavgada-3-kisi-yaralandi.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİSİ AĞIR YARALI

Yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

aa-20230829-32022433-32022432-boluda-cikan-silahli-kavgada-3-kisi-yaralandi.jpg

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da Spor
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi Güncel
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti Güncel
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak Güncel
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak
Bir grup kadının erkeklerden beklentilerini anlattığı video büyük tepki çekti Güncel
Bir grup kadının erkeklerden beklentilerini anlattığı video büyük tepki çekti
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı Ekonomi
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı