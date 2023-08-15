Bolu’da son 94 yılın rekor sıcaklığı

Bolu’da 1929 yılından bugüne kadar ki, en yüksek sıcaklık 2006 yılında ölçülen 39.8 dereceydi. Bugün sıcak havanın etkisi altında kalan Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü. 2006 yılından bugüne kadar hava sıcaklığı 39.8 derecenin üzerine çıkmayan Bolu’da bugün itibariyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bolu’da tüm zamanların en yüksek sıcak günü olarak kayıtlara geçen günde vatandaşlar serinlemenin yollarını doğada ve havuzlarda aradı.

Serinlemek için Abant’a giden ve göl içerisine girerek fotoğraf çekimi yapan Bekir Sezer, “Elazığ’dan geldim. İlk defa Abant’a geliyorum. Çok güzel bir yer. Bu sıcaklıklarda bunalan insanlar için gelinebilecek en güzel yerlerden birisi.” dedi.