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Yolcu otobüsüne saldırı: 2 yolcu tutuklandı

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonda 2 şüpheli yolcu tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:00
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Bolu’da yolcu otobüsüne operasyon yapıldı

Yolcu otobüsüne saldırı: 2 yolcu tutuklandı
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İHA’nın haberine göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler il sınırına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Yolcu otobüsüne yapılan aramada T.Ö. ve G.U. isimli şahısların üst ve eşya aramasında 3 parça halinde toplam 410,57 gram gelen metamfetamin maddesi ve 6,30 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ö. VE G.U. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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