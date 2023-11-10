Bolu’da zincirleme kaza: 5’i çocuk 9 yaralı

Kazada, bir otomobilde bulunan 5’i çocuk 8 kişi ile bir diğer otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer iki otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Murat K. yönetimindeki 06 CIF 952 plakalı otomobil, Hüseyin A. yönetimindeki 10 AIF 101 plakalı otomobil, Emin P. yönetimindeki 14 EM 588 plakalı otomobil ile Mehmet S. yönetimindeki 14 GL 947 plakalı otomobil, peş peşe çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücülerden Mehmet S. ile birlikte aynı araçta bulunan 5’i çocuk 8 kişi ve diğer araç sürücüsü Murat K., yaralandı. Yaralı 9 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.